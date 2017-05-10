15個醫事團體共同呼籲「WHA需要台灣」

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15個醫事團體—共同召開-重申呼籲「WHA需要台灣 台灣也需要WHA」聯合國際記者會。(王英豪攝)

立法委員邱泰源、王定宇、羅致政、莊瑞雄、陳其邁，偕同中華民國醫師公會全國聯合會、中華民國中醫師公會全聯會、中華民國牙醫師公會全聯會、中華民國藥師公會全聯會、中華民國護理師護士公會全聯會、中華民國物理治療師公會全聯會、中華民國職能治療師公會全聯會、中華民國醫事檢驗師公會全聯會、中華民國醫事放射師公會全聯會、中華民國營養師公會全聯會、中華民國藥劑生公會全聯會、中華民國助產師助產士公會全國聯合會、台北市語言治療師會、台北市牙體技術師公會、台北市聽力師公會共全台15個醫事團體—共同召開-重申呼籲「WHA需要台灣 台灣也需要WHA」聯合國際記者會。

(中時)