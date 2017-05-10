陳國星到案撇涉誘姦 南檢籲林奕含父母接受調查

台南地檢署呼籲林奕含父母出面接受調查。(圖／臉書、補習班網站)

被控涉及女作家林奕含誘姦案的補教名師陳國星，昨天前往台南地檢署應訊後，隨即發聲明撇清涉案。南檢今天表示，陳國星是否涉案的關鍵在林女父母，但他們迄今都以辦喪事或心情不佳為由請假未到案說明，南檢呼籲林女父母儘快出面接受調查，以釐清真相。

南檢指出，上周五寄送傳票到台北內湖陳國星的住處，由陳妻簽收後，9日下午陳國星即在2名律師的陪同下抵達南檢應訊。訊問過程大約2個多小時，結束後陳即離去，檢方並未對他進行強制處分或限制住居、出國出海。

至於林奕含的父母親，檢方曾經試圖聯繫他們，但他們都不接電話、也找不到人，因此上周亦派員直接將傳票送到診所，希望林女父母在本周一前來南檢接受調查，但林女父母透過友人以辦喪假或心情不佳為由表明無法到案，周一上午更傳真請假，因此迄今尚未到案說明。

南檢強調，林奕含的死因究竟與誘姦有否關聯，專案小組除閱讀林女的作品，統計發生關係的次數與相關角色關聯性之外，也將持續蒐集林女所有的訪談紀錄及網路、林父聲明、民代發言內容。不過，最重要的關鍵仍在林女父母身上，希望他們能夠早日出面接受調查，並提供林女生前遺物、日記等物品，以利交叉比對，還原真相。

(中時)