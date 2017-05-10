34元成本退1元稅金 宜議員：勞民傷財

宜蘭縣議員林岳賢對於縣政府花34元成本，就為了退還民眾1元的稅金，作法大有問題。（胡健森攝）

政府如果欠民眾錢就該還錢，這是天經地義，但如果欠的是1元、2元的稅金，政府卻得花至少34元郵寄支票給民眾是否合理？宜蘭縣議員林岳賢今天在議會出示1張「1元」房屋稅退稅支票質詢縣府的作法大有問題；宜蘭縣政府地方稅務局長劉富美則說，將會對於稽徵成本進行討論。

宜蘭縣議員林岳賢今天在議會質詢時表示，有民眾收到縣府寄發的雙掛號退稅信函，打開一看竟然是1張「1元支票」，讓當事人相當傻眼，難道為了這張「1元支票」，還得花車錢去銀行存，根本是勞民傷財。

林岳賢表示，政府一直在喊財政困難，但寄雙掛號的郵資是34元，還要動用稅務人員、郵差幫忙送件，政府寄發1元退稅支票的作法，有如是在浪費人力、行政資源；他建議，政府應建立一個良好便民的退稅機制，最好的方式是直接在下個年度的房屋稅抵扣，如果此種方式不可行，或許可研議設立一個退稅愛心捐款專戶，對於指定金額以下（例如50元或100元）的退稅款，在公告一段時間後，如果民眾不來領取就視同當事人願意將退稅金捐贈給弱勢或慈善團體。

縣議員陳鴻禧也提出兩張幾年前民眾收到的1元退稅支票，表示這個問題存在已久，他也建議是否可透過電子郵件、簡訊等方式來通知民眾，減少政府的開銷。

縣府地方稅務局長劉富美表示，政府應該要退還的任何款項屬於民眾的權益，為了明確保障民眾能確實收到退稅款，法令規範必須要以支票送達，至於「1元退稅支票」所要消耗的成本費用，也確實是個值得思考的議題，或許可考慮在不增加現有人力成本下，以人工方式送達。

對於議員建議公告時間過了之後，就將退稅款轉為愛心帳戶，劉富美說，如果民眾願意很好，但必須要確實取得民眾的同意，因為退稅款是屬於人民已實現的權益，不允許政府用這種彈性的作法來處理。

(中時)