台去不了WHA 國台辦：民進黨別推卸責任

台灣無法出席今年世界衛生大會WHA，陸委會抗議大陸從中阻撓。大陸國台辦發言人安峰山今天（10日）批評民進黨當局「一味地推卸責任、轉移焦點，誤導和欺騙台灣民眾。」（藍孝威攝）

台灣無法出席今年世界衛生大會WHA，陸委會抗議大陸從中阻撓。大陸國台辦今天（10日）上午舉行例行記者會，發言人安峰山批評民進黨當局「一味地推卸責任、轉移焦點，誤導和欺騙台灣民眾」。他呼籲，兩岸早日回到「九二共識」的政治基礎上，兩岸才有可能就台灣地區參與國際組織活動問題開展協商。

安峰山重申，世界衛生組織是聯合國的專門機構，按照聯合國大會第2758號決議和世衛大會第25.1號決議確認的一個中國原則，處理世界衛生大會涉台問題是理所應當的。民進黨當局拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，使得台參會的前提和基礎不復存在。

安峰山指出，台灣地區今年不能參會的責任完全在民進黨當局。「民進黨當局需要捫心自問的是，為什麼過去八年台灣能夠參加世衛大會，而今年卻不行？而不是一味地去推卸責任、轉移焦點，誤導和欺騙台灣民眾。」

大陸認為台灣無法參加今年WHA會議的責任在民進黨政府拒不承認「九二共識」，但台灣包括民進黨和陸委會的回應都認為，大陸此舉會激起台灣民眾的反感，可能讓兩岸關係漸行漸遠。如果因為大陸不讓台灣出席WHA而把台灣民心越推越遠，甚至讓台灣民眾付出健康的代價，這樣的做法是否和習近平總書記一直強調「兩岸命運共同體」的理念背道而馳？

安峰山回應，對台灣方面的一些說法，陸方此前已經說明，台灣地區與世衛組織的雙向信息交流是暢通的，台灣參與世界衛生組織專業技術活動，獲取衛生防疫等領域的相關資料，以及報送有關情況的渠道也始終是暢通的、有效的。台灣專家可以參加世衛組織相關技術會議和活動，有需要的時候，世衛組織和專家也可以赴台灣進行指導。以上的安排，保證了無論是在島內還是在國際上發生突發的公共衛生事件，台灣均可以及時有效應對。

安峰山直言，「明眼人都可以看出，台灣民眾的健康問題和台灣參加世衛大會是兩回事，這只不過是民進黨當局推卸責任的藉口而已。至於台灣地區為什麼不能參加今年的世衛大會，這是民進黨當局需要反思的問題。」

最近兩岸有評論指出，如果台灣無法出席WHA，或許蔡英文政府將採取更加強硬的大陸政策，

而大陸方面也已經準備好和台灣進行新一輪的鬥爭。已經低迷許久的兩岸關係，是否真的會因為WHA而繼續向下探底，從冷對抗升級為熱對抗？

安峰山對此表示，關於台灣參與國際組織活動問題，大陸的立場是非常明確的，也是一貫的，就是必須在一個中國的原則下，通過兩岸協商來做出安排。台灣方面此次不能參加世界衛生大會，責任是很清楚的，民進黨當局應該認清現實，早日回到「九二共識」這一共同政治基礎上來，只有這樣，兩岸的制度化交往才能得到延續，而兩岸也才有可能就台灣地區參與國際組織活動問題來開展協商。

(中時)