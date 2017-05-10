綠營縣市首長聯合聲明 賴清德：勿讓內耗蹉跎台灣進步
民進黨執政縣市首長今天(10日)上午針對前瞻基礎建設計畫聯合發聲明，台南市長賴清德強調，政黨有藍綠、人民沒有，呼籲國民黨傾聽各地民意，以國家的發展為依歸，立法院應儘速實質理性的聚焦討論，讓前瞻基礎建設條例及特別預算順利審議，以讓建設啟動，讓國家前進，別讓內耗蹉跎台灣進步。
賴清德說，該計畫是針對永續台灣的願景，推出的重大國家建設，有台灣當前最迫切需要的項目，也有符合未來發展趨勢的方案，透過政府投入資源到綠能、數位、水環境、軌道系統和城鄉建設，為國家打下良好的基礎，為地方開創更美好的願景，以更前進的思維，積極投資下一代的未來。
他說，前瞻基礎建設計畫，也是過去這一段時間，中央、地方經過無數次嚴謹的討論，決心要攜手合作來推動這個計畫，除了要加速國家基礎建設的投資和更新外，更重要的是，要以公共投資來帶動區域的均衡發展，讓過去投入不足、發展相對落後的地區，藉由這個計畫成功轉型，把便捷的交通建設，乾淨的綠色能源和水等帶到全國各地。
賴清德呼籲，政黨有藍綠，但人民沒有藍綠；政治有競爭，但建設沒有競爭。身為地方首長，我們深切瞭解在地民眾的心聲與期待。現在是到了停止無意義議事杯葛的時候了，現在是到了揚棄政黨與政治的對立思維，從人民的需求出發，為國家的未來打拼的時候了。
他與其他綠營縣市首長共同誠摯地呼籲國民黨，傾聽各地民意，以國家的發展為依歸，立法院應儘速實質理性的聚焦討論，讓前瞻基礎建設條例及特別預算順利審議，以讓建設啟動、讓國家前進、讓未來的台灣，無分城鄉、不分南北、男女老幼，人人都能夠享受到更舒適、更優質、更具智慧的生活品質與公共服務。
(中時)
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