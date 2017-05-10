NBA》吉諾比利壓哨火鍋 馬刺延長險勝火箭
家有一老如有一寶！40歲老將吉諾比利先在正規賽投進追平分，延長賽又在槍響時於三分線外送給哈登一記麻辣鍋，加上丹尼格林連投帶罰攻下7分，兩人幫助馬刺110比107驚險擊敗火箭，系列賽取得3比2聽牌優勢，第6戰將回到休士頓，火箭已無退路。
此役53分鐘的比賽毫無冷場，馬刺雖在首節打完握有3分優勢，但火箭在第二節反超，丹尼格林在第三節投進壓哨特大號三分球，馬刺再要回1分領先。
決勝節，馬刺里歐納德左腳有傷不敢用力，導致影響了他的出手感覺，火箭一度取得99比94領先，米爾斯與艾卓吉挺身而出追平比數，哈登製造對手犯規兩罰俱中，吉諾比利隨後切入在不可思議的角度下出手破網，最後34秒雙方都沒能給對手致命一擊。
比賽來到延長賽，兩隊在前3分鐘都沒有得到任何分數，貝弗利率先在底線飆進三分球，打破得分僵局，強納森西蒙斯把握兩罰機會，丹尼格林在吉諾比利的助攻下投進三分，雷恩安德生回敬三分冷箭，火箭又超前1分。
吉諾比利與丹尼格林在最後30秒再次攜手合作，丹尼格林完成三分打，馬刺109比107，貝弗利失誤，丹尼格林最後15秒兩罰中1，留給火箭一線生機，哈登拿到球之後在三分線外找尋出手機會，好不容易晃過防守者之後立刻拔起出手，沒想到吉諾比利在後面躍起乾淨俐落的將球搧掉，撲滅火箭追平希望。
馬刺致勝功臣吉諾比利替補出賽32分鐘，貢獻12分、7籃板、5助攻、1阻攻，丹尼格林16分、5籃板、3助攻，三分球8投4中，延長賽包辦7分至為關鍵。里歐納德22分、15籃板、4助攻、2抄截、2火鍋，米爾斯20分，艾卓吉18分、14籃板，強納森西蒙斯12分。
功虧一簣的火箭，沒能將勝利送給66歲生日教頭丹托尼，也讓哈登的33分、10籃板、10助攻「大三元」心意付諸流水，貝弗利20分，雷恩安德生19分，艾瑞克古登11分。
(中時電子報)
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