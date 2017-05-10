馬雅舒曝與吳奇隆離婚主因 順勢告白老公「能為你死」
吳奇隆與馬雅舒離婚至今八年，當初因為女方多次出軌被抓包，讓吳奇隆狠下心斬斷這段婚姻，不過馬雅舒13歲繼女卻好奇問及這段婚姻，對此馬雅舒非但未閃避，反而侃侃而談兩人離婚主因。
馬雅舒離婚後改嫁澳籍男友，近期帶著小孩參加真人秀節目《媽媽是超人2》，節目中馬雅舒和老公以及女兒，決定一起玩真心話大冒險，未料13歲繼女竟大膽問及她和吳奇隆的婚姻，不過馬雅舒絲毫不閃避，反而敞開心胸談及這段過往，她表示兩人會離婚主因，是彼此不再願意為對方付出犧牲，此外更大膽向老公告白「可以為他去死」，對於馬雅舒突如其來的舉動，讓老公是甚為感動，也異口同聲表示「如果不再願意為彼此付出，那麼兩人的關係就容易脫軌」。
不過繼女再度辛辣提問，「你和我爸是什麼時候在一起的?」、「是我爸媽關係不好的時候嗎?」對此則是讓馬雅舒和老公難以招架，尷尬到不知道如何回應。
(中時電子報)
關鍵字：馬雅舒
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