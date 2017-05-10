索非亞師父出面打臉 批她「只想賺錢」

索非亞是《通靈少女》的原型，但現在卻爭議不斷。（圖／本報系資料照片）

郭書瑤主演的《通靈少女》暴紅，連帶讓原型人物「索非亞」也跟著成為熱門人物，她還出書闡述自己的通靈經驗等，但卻意外引發爭議。除了先前有命理老師認為她胡說八道，現在就連索非亞經常提到的「郭師父」都出面打臉，在鏡頭前批她「只想賺錢！」

索非亞經常提到的郭老師，近來接受《三立新聞》訪問時，對於這位「徒弟」卻是搖頭嘆氣，認為她「野心大想賺大錢，但又沒能力。」還說她「功夫也沒學好」，過去叫她救一個人或是收驚，「就沒辦法了。」直接打臉。

對於索非亞說自己開了一間宮廟，郭師父也不認同，強調廟是他開的，索非亞只是幫忙，不能認同她的說法。《通靈少女》的暴紅，原本讓索非亞名氣大增，沒想到現在卻反而是排山倒海的質疑，恐怕也是她自己始料未及。

(中時電子報)