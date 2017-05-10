母親節喝坪林「醜醜茶」 感受有機阿嬤愛護健康的心

「世芳有機茗茶園」所種的好茶。（新北市農業局提供）

新北市坪林「世芳有機茗茶園」女主人鄭玉治，做茶已有近一甲子歲月，因擔心先生長期用農藥危害健康，民國90年開始採用天然不用農藥方式栽培，茶園也在99年取得有機驗證，生產的有機綠茶、包種茶、蜜香紅茶及東方美人茶受到消費者歡迎。在親朋好友眼中，是位充滿愛心、不折不扣的「有機嬤」。

70歲的鄭玉治，是「世芳有機茗茶園」的女主人，從兒時有記憶以來，生活都跟茶為伍，在山上沒什麼樂趣，最喜歡「採茶」。鄭玉治回憶兒時笑說，從小我就喜歡跟兄弟姊妹比賽採茶，久而久之習慣了，反而覺得是種樂趣。「像這樣大小還有鮮翠的色澤，取最上面3-4葉做茶最合適。」解說過程中，鄭玉治的手沒閒下來，一會兒就摘滿了一整把。

「天下的母親都不會傷害自己的孩子」，是鄭玉治做茶的最佳寫照。她表示，早年做茶是在討生活，老一輩的怎麼做，後面就跟著學，等到自己媳婦娶進門，家中開始有了小孫子、孫女，為了家人健康，不希望家人長期接觸農藥，決定轉型做有機。民國90年開始便不曾使用農藥、化學肥料，99年全臺有機觀念才剛起步，茶園便馬上取得驗證證書。如今5個子女各自成家，孫字輩的一字排開共12位，每到假日，兒孫返鄉好不熱鬧，而且全家人由下到上都鍾愛「阿嬤」做的有機茶。

目前「世芳有機茗茶園」栽培規模約0.9公頃，茶葉品質與安全兼備。由於有機茶不用藥，葉面偶有昆蟲咬痕，生的比較「醜」，媳婦李曉翠不捨婆婆辛苦做的有機茶被低價收購轉售，從中得到靈感，今年特別推出名稱別具特色的茶品牌「醜醜茶」。自創品牌後消費者反應良好，與知名量販通路合作上架。產品包括有機綠茶、包種茶、蜜香紅茶及東方美人茶，歡迎民眾多多支持，喝有機茶顧健康外，也給本地有機茶農最大鼓勵。

農業局表示，為推廣轄內有機農業，新北市與坪林區農會合作，輔導成立兩班有機茶葉產銷班，並提供有機質肥料、小型農機等資材補助，降低農友初期投入成本，此外配合推動茶清方案，控管茶葉安全、強化茶品檢驗及輔導安全管理。民眾購買時只要認明「新北好茶」，便是品質與安全的保證。

(中時電子報)