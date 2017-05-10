台槍傷陸漁民 安峰山籲：將心比心

海巡署5月6日在澎湖海域開槍擊傷大陸漁民，大陸國台辦發言人安峰山今天（10日）在例行記者會上呼籲，兩岸同胞是骨肉兄弟，呼籲台灣「將心比心」。（藍孝威攝）

海巡署5月6日在澎湖海域開槍擊傷大陸漁民，大陸國台辦發言人安峰山今天（10日）在例行記者會上呼籲，「兩岸同胞是骨肉兄弟，將心比心，台灣方面應當停止以粗暴和危險的方式來對待大陸漁民，保證相關漁民的生命財產安全。」

安峰山說，他想就此事強調四個字，「將心比心」。多年以來，大陸方面為兩岸漁民正常作業提供保障，維護良好的作業秩序，保障兩岸漁民的生命財產安全，做了大量的工作。

安峰山說，大陸方面對台灣的漁民一向以同胞情誼相待，在沿海多個地方設立了台灣漁民接待設施，為台灣漁船和漁民提供避風、補給、搶險、救助等相關的幫助。「兩岸同胞是骨肉兄弟，將心比心，台灣方面應當停止以粗暴和危險的方式來對待大陸漁民，保證相關漁民的生命財產安全。」

澎湖海巡開槍擊傷大陸漁民，時值兩岸關係因為WHA議題而高度緊張的時刻，大陸是否認為這是台灣當局的挑釁行為？是不是會進一步要求台灣給予人道賠償？而這個事件也凸顯兩岸漁民越界捕魚應該如何規範的問題，兩岸是否需要進一步就此協商制定類似大陸跟東盟之間正在磋商的南海行為準則，以避免再度擦槍走火？

安峰山表示，大陸有關的態度，已講得非常明確，同時大陸也希望台灣方面能夠將心比心，來慎重處理這件事件，盡快放人放船，杜絕此類事件再度發生。

(中時)