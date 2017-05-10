「柑橘風」當道 美味蛋糕慰勞辛苦媽咪！
初夏至，悶熱天氣讓人受不了！蛋糕加入新鮮柑橘製作，清爽口感喚醒味蕾，阿默蛋糕寵愛媽咪推出「法國鄉村手作檸檬蛋糕」、「法國奎斯特香橙蛋糕」2款商品，即日起於全省門市同步供應，鮮檸清香搭配厚實蛋糕體，滋味一絕。
「法國鄉村手作檸檬蛋糕」以進口奶油與屏東九如檸檬製作，蛋糕體厚實濕潤，特製糖霜混合新鮮檸檬汁，入口檸檬清香直衝腦門，後勁是糖霜與檸檬汁酸甜口感，一口接一口停不下來。
另一新品「法國奎斯特香橙蛋糕」為改善橘子蛋糕乾澀口感，特別引進日本「伊予柑」橙絲及橙醬，加入鮮奶油製作蛋糕體，外觀長條狀設計，便於切成片狀品嘗，柑橘特有清香與蛋糕濕潤口感，甜而不膩口。
阿默蛋糕歡慶母親節，即日起至5月14日止，凡購買任一款法式蛋糕，第二件200元以上商現折50元優惠；門市消費滿500元，贈送康乃馨一束；今年更與泰國航空合作，消費滿699元現抽泰國普吉島來回機票優惠券一張。
(中時)
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