含金量超高 張惠妹攜115位藝人力挺同志

張惠妹等115位藝人舉彩虹旗力挺同志。(主辦單位提供)

張惠妹等115位藝人舉彩虹旗力挺同志。(主辦單位提供)

張惠妹、林憶蓮、蕭亞軒、小S等8大天后齊聚高唱〈WE ARE ONE〉聲援國際不再恐同日，蔡依林（Jolin）手繪簽名畫作《你》捐作限量單曲CD封面並於華山展場競標義賣，10日再宣布115位大中華藝人站出來力挺婚姻平權，舉牌參與〈WE ARE ONE〉MV，並將照片打造成一面巨型「正視牆」，長11公尺、高2.5公尺，在不再恐同特展中展出，呼籲大家一起來促成「正視不歧視 尊重分享愛」的美好世界。

「See Through：正視-2017國際不再恐同日」特展，破天荒集結了華人世界115位藝人攜手支持，54位女藝人和61位男藝人，分別由1名人、1國師、1教授、7位主持人、45位演員和60位歌手組合而成。史無前例的含金量破表，陣容中有4座金馬獎、28座金鐘獎和60座金曲獎的得獎者，共92座三金獎座加持，年營收產值破百億，共挺婚姻平權，全部無酬支持，打破當年群星抗SARS〈手牽手〉義唱紀錄。

原先只設定50位藝人相挺，但「愛最大」發威，最後人數激增為115位藝人，黃小琥、陳建騏、蕭敬騰、何潤東等都主動請同經紀公司旗下藝人共襄盛舉；衛斯理與朱芯儀夫婦主動邀請姊姊賈靜雯與姊夫修杰楷加入；不在台灣的藝人許茹芸、梁詠琪、蔡康永、郭書瑤，也紛紛排除萬難，將標語越洋運送到全亞洲各地；還有許久不見的坣娜、徐若瑄、范曉萱等在大陸工作的藝人，最後舉牌人數破紀錄，要讓彩虹標語飄揚全亞洲。

這首由張惠妹與蔡健雅、林憶蓮、蕭亞軒、小S、A-Lin、楊丞琳、那英8大天后重唱，集合115位藝人挺身的〈WE ARE ONE〉MV，5月10日於愛最大YouTube頻道正式上線。

◎「See Through：正視—2017國際不再恐同日」特展

時間：5月11日11:00到5月18日21:00

地點：華山1914文化創意產業園區，中4B米酒作業廠2F演講廳（台北市八德路一段1號）

票價：每人200元、學生優惠價100元（現場售票）

主辦：社團法人台灣伴侶權益推動聯盟

115位歌手、藝人完整名單

歌手：蔡健雅、A-Lin、信、彭佳慧、鼓鼓、張惠妹、吳克群、丁噹、廖允杰、郭靜、羅志祥、黃小琥、衛斯理、林凡、蕭煌奇、戴愛玲、林育群、許茹芸、賴銘偉、林憶蓮、陳勢安、王心凌、蘇打綠青峰、艾怡良、蘇打綠家凱、家家、周興哲、白安、蕭敬騰、獅子合唱團、脆樂團、蔡依林、蘇珮卿、蕭亞軒、小宇、魏如萱、柯智棠、守夜人、HUSH、詹森淮、那英、林宥嘉、范曉萱、李榮浩、葛仲珊、BOXING、戴佩妮、HEBE、SELINA、楊丞琳。

藝人：楊謹華、吳慷仁、劉品言、邱澤、許瑋甯、張軒睿、邵雨薇、王傳一、天心、謝承鈞、豆花妹、楊奇煜、大久保麻梨子、鳳小岳、朱芯儀、修杰楷、王宇婕、李李仁、曾愷玹、威廉、張鈞甯 、利晴天、賈靜雯、紀言愷、毛弟、陳德烈、小薰、炎亞綸、王子、瑤瑤、徐韜、徐若瑄、劉以豪、阿喜、邱昊奇、安心亞、謝坤達、鍾承翰、梁詠琪、黃書維、坣娜、劉雨凱、王柏傑、沈建宏、何潤東、吳宗憲、陶晶瑩、小S、蔡康永、黃子佼、愷樂、林俊逸、唐綺陽、孫芸芸、曲家瑞。

(中時)