許信良提「蔡習會」 國台辦：現在有條件嗎？

蔡習會有可能舉行嗎？大陸國台辦發言人安峰山今天（10日）在例行記者會中直言，「你覺得現在的氣氛和條件具備嗎？」（藍孝威攝）

民進黨前主席許信良近日提出兩岸領導人應該直接會談解決問題，他又稱自己很樂觀，不認為兩岸目前的僵局不可解。對此，大陸國台辦發言人安峰山今天（10日）在例行記者會中直言，「你覺得現在的氣氛和條件具備嗎？」

關於總統蔡英文和大陸國家主席習近平是否可能進行「蔡習會」？安峰山反問記者，「你覺得現在的氣氛和條件具備嗎？」他建議大家，可以參考一下2015年兩岸領導人會晤（在新加坡舉行的馬習會），當時的基礎和前提。

安峰山表示，至於兩岸關係目前的僵局，要想解開這個僵局，也確實十分簡單，就是台灣當局回到承認「九二共識」、認同兩岸同屬一中這樣的政治基礎上來，兩岸才有可能開展良性互動，推動兩岸關係持續健康發展。

此外，台灣海基會副秘書長李麗珍日前表示，去年「5.20」至今海基會還沒有組團參訪過大陸，期盼海基會今年下半年能夠參訪大陸。

安峰山回應，關於兩會協商談判機制的問題，大陸的態度已講得很清楚，就是台灣方面的海基會需要得到授權，向大陸確認堅持體現一個中國原則的「九二共識」，雙方才有可能恢復這種協商談判。

(中時)