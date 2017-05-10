南門市場「百粽宴」美味又養生！行動支付也行

南門市場六大名攤推出百款粽子，邀請民眾一同品嚐過佳節。（台北市產業發展局提供）

端午佳節將至，別忘了吃粽子！在數位化年代，買粽子也更便利了！不妨來趟「南門市場」吧！這裡做為全國名粽的首選之地，今年度以「經典傳承再創新」為主題，辦理「2017南門百粽宴」活動，邀請包括立家、合興、老林記、南園、億長御坊與蔬心坊等六家市場粽子名攤共同響應。不不管外省粽、南北粽、養生粽也很夯。此外，還可用「行動支付」。此外，南門市場的店家捐贈1,400顆粽子予公益團體，讓他們在端午佳節也能品嚐到美味！

今年南門市場邀請各家攤商的粽子共同推出超過100種口味的「百粽宴」。（台北市產業發展局提供）

除了一般大眾熟悉的傳統經典外，更推出創新改良的口味，以超過百款的經典粽子，提前預告端午節的到來，並於百粽宴活動期間推出端午預購優惠內容，消費者只要透過網路預購，最低可享5折優惠。

南門市場每年都於端午期間，邀請市場內的名攤推出百粽宴的優惠活動，台北市產業發展局局長林崇傑表示：「南門市場集結了臺灣所有特色及優良粽子於此，百粽宴提供了消費者多元化的粽子採購選擇。

南門市場今年推出正夯紅藜口味粽子，讓民眾享用粽子新滋味。（台北市產業發展局提供）

而近年來更透過行動支付，提供便捷舒適的採購方式，當然最重要的是，更配合市場處的食品安全管理，打造一個衛生乾淨的採買環境，讓民眾吃的安心。在三個禮拜端午節就要到來，歡迎民眾來南門市場選購。」

南門市場自治會會長王銓國表示：「南門市場是最能夠品嚐到傳統口味粽子的地方，但除了經典的外省粽、南北粽口味之外，近年來攤商也積極改創新，提供給消費者更多元的選擇。除此之外，粽子皆有經過檢驗品質保證，讓民眾買得開心之餘也吃得放心。」

全國名粽首選之地「南門市場」，今年特地邀請立家、合興、南園、億長御坊、蔬心坊與老林記6家南門市場的招牌名粽店推出超過100種口味的「百粽宴」。（台北市產業發展局提供）

今年度配合南門市場百粽宴的六家招牌名粽店，除了提供傳統口味的湖州鮮肉粽、雙鮮肉粽等粽子外，更了解現代社會飲食習慣，主打養生的紅藜鮮肉粽、紅藜麥紅棗粽、藜麥芋香素粽與創新口味的蜜棗銀心素粽、黑胡椒東坡素粽等。

另外南門市場也響應愛心，捐贈1400顆粽子予伊甸基金會的大龍養護中心、社團法人臺北市臻佶祥社會服務協會和立心慈善基金會的萬華兒童服務中心，讓獨居老人、孤兒等社福單位在端午佳節時，也能品嚐到市場名攤的美味粽子，一同感受端午佳節的氣氛。

另外今年南門市場百粽宴也配合行動支付推出端午人氣商品優惠，消費者只要於百粽宴活動期間（即日起至5/21）利用豐掌櫃線上預購包括立家、快車肉乾、萬有全、南門牛羊店等10家指定攤商商品（每攤限量100份），就有機會獲得5折的商品優惠，若現場使用行動支付也能享受8折的優惠，讓民眾到市場購物不用帶錢包。

(中時電子報)