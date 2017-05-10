富邦產險推端午節限期版短期旅平險

富邦產在農曆春節時推出限定旅行平安險專案，因大獲好評，該產險再推端午節網路限期版短期旅平險。

富邦產險表示，這次推出端午期間限定的「粽愛端午」網路投保專案，每人只要199元即可享有五天300萬旅遊保障，投保期限自即日起受理至5月25日18時止，民眾可透過網路投保。

該5天專案的保障內容包含出遊時在高速公路上車輛故障需要拖吊救援、搭乘高鐵、火車、飛機等大眾運輸遇到延誤、手機、單車遭竊或是吃到不乾淨的食物導致拉肚子，這些風險通通有保障。

富邦產說，但此一專案僅限國內旅遊，保障期間擴大至端午連假前後一日，即自2017年5月26日至2017年5月31日零時完整保障整個端午節期間。若行程中萬一發生事故，記得要保留相關的事故證明文件，將依條款賠付3,000元到5,000元不等的定額補償。

(工商)