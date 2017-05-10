5月10日中視午間新聞搶先看

高人指點?陳星撇誘姦稱「交往」遭搜索約談│中視午間新聞搶先看

今天5月10日的中視午間新聞搶先看：

南韓大選揭曉 文在寅風光入主青瓦台

南韓中選會完成所有開票作業，對共同民主黨候選人文在寅頒發當選證書，當地時間今天早上8點9分開始，文在寅正式成為南韓總統。

文在寅今天一早也積極展開人事佈局，並關注北韓動向，也將和國會各黨代表會談，預計下午會公佈第一波各部會首長名單。

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高人指點?陳星撇誘姦稱「交往」遭搜索約談

林姓才女作家死後第12天，被指控涉嫌誘姦的補教名師陳星昨天發表聲明，否認是狼師自認和女方交往2個月。警方及法界人士認為，陳星經高人指點，聲明內容意圖讓這起案件定調為「情侶交往時的合意」，想以道德瑕疵來規避法律責任。

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維格餅家竄改鳳梨酥標 有「EXP」就是過期貨

知名伴手禮店維格餅家，涉嫌竄改鳳梨酥在內的餅類食品有效期限，提醒民眾,如果包裝上的有效日期是印EXP,可能是過期品。昨天晚上檢察官諭令，維格餅家蕭姓董娘150萬元交保候傳，一名門市部林姓員工，20萬元交保。

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(中時電子報)