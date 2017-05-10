叫板南韓新總統？ 中國證實渤海試射新型導彈

東風-26中遠程彈道導彈發射車通過天安門廣場。(圖/新華社)

日前網絡上瘋傳一張解放軍的導彈殘骸照片，而殘骸上印還有E/ADF-26B的編號，這也被許多人認為是解放軍最新型的東風26B彈道導彈。(圖/網路)

中國解放軍火箭軍部隊日前被傳試射了東風26B彈道導彈，而中國國防部雖然沒就是否為東風26B給予正面的回應，但是證實了解放軍近日在渤海某海域進行試射新型導彈武器。而近日正值南韓總統大選、薩德系統部署爭議仍火熱之時，中國此舉也被不少人認為是在和南韓新總統叫板。

中國國防部新聞局，9日晚間就外界對於解放軍是否試射了東風26B的傳聞，並沒有正面證實是東風26B彈道導彈，不過發言人表示：「為提高部隊的執行任務能力，有效應對國家安全面臨的威脅，根據年度訓練計劃，火箭軍部隊近日在渤海海域進行新型導彈武器作戰檢驗，並達到預期效果」。

中華人民共和國國防部新聞發言人楊宇軍。(圖/新華社)

日前網絡上瘋傳一張解放軍的導彈殘骸照片，而殘骸上還印有E/ADF-26B的編號，這也被許多人認為是解放軍最新型的東風26B彈道導彈。新型的東風26B可攜帶電磁脈衝（EMP）彈頭，可以有效打擊敵方雷達，所以該新型彈道導彈也被認為是解放軍反制南韓部署薩德的利器。

而中國國防部也沒有證實確切的試射時間，但昨日南韓總統大選才剛落幕，薩德系統的存廢仍是中韓兩國重要爭議的這個時機，就在鄰近朝鮮半島的渤海海域試射新型導彈，此舉被不少專家分析為是在向南韓新總統示威。

(中時電子報)