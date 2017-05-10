夠買一台C-Class賓士！飛機座椅大揭密
在旅途中，飛機座椅舒適度非常重要，不過，你了解飛機座椅嗎？事實上，它不是一張隨便設計，只求面料質感的椅子，而是經過重重試煉、造價不斐的物件。美國康泰納仕Condé Nast集團旗下的《旅遊者雜誌Condé Nast Traveler》近日整理出有關飛機座椅的資訊，一起來看看吧！
1.安裝飛機座椅，可能需要5年時間
在飛機安裝座椅前，航空公司會招募許多志願者進行測試，包括坐墊舒適度、座椅高度、傾斜度、膝蓋空間等，測試時間最長可能達五年。
2.座椅造價不斐
航空座椅一般價格介於2千至3千美元（新台幣6萬～9萬間），頭等艙的座位則介於3萬至8萬美元間（新台幣90萬～241萬間），足夠買一台C-Class賓士。而阿聯酋某些機型的座椅，價格更高達6位數美元。
3.超高耐用度
基於安全考量，飛機座椅在安裝前，會經過非常嚴格的防撞試驗，在耐用度、耐撞度上極為出色。
4.飛機座椅日漸變小
1980以前，飛機座椅寬度介於17-18英寸，但現今為因應座位增加需求，部分航空座椅「縮水」，寬度減為16.5英寸。
(中時電子報)
文章來源：Condé Nast Traveler
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