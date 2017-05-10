為「艾比女神」撂人毆斃友 判刑7年確定

李祥榮與長相甜美被稱為「艾比女神」的林于萱是男女朋友，林女因KTV帳單與友人施宇義喬不攏，李男竟率眾分持西瓜刀等凶器，把施男刺成重傷後死亡。最高法院考量李男與另4名共犯與死者家屬達成和解，今依傷害致死罪各判處4年6月到7年不等徒刑確定。

判決指出，林于萱在2014年10月間與施宇義等人，在新北市汐止的好樂迪KTV飲酒作樂，席間施發現另有友人在其他包廂，便不斷將友人帶往林女包廂敬酒同歡，林不滿因此導致費用爆增，再加上被施男調侃她在酒店上班，雙方結帳後從包廂打到一樓大廳。

此時，林女男友李祥榮正好來電找她談到此事，李隨即率眾到場與施宇義友人發生肢體衝突，警方獲報將雙方人馬強力隔開，後來李男又率眾分持西瓜刀、安全帽、機車大鎖、球棒尋到施的下落，以棍棒刀械痛毆施男，施被送醫月餘後死亡。

案發後，林女與男友逃逸5天，經警方策動投案。2人聲稱「很後悔、怕朋友死掉」，辯稱只是誤傷無殺人犯意；但檢察官認為，林女等人持西瓜刀等利器，痛毆死者長達1分鐘，導致死者多處刀傷、內出血，有殺人故意，將涉案者依殺人罪起訴。

歷審都認為，林女沒有主動打電話給男友，也不知撂人尋仇，判她無罪確定；至於李祥榮等5人，高院更一審認定他們沒有殺人犯意，且犯後與死者家屬和解、賠償其損失，依傷害致死罪分別判處4年6月到7年不等刑期，案經上訴，最高法院駁回定讞。

(中時)