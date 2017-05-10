男子假冒律師行騙 一人分飾三角遭識破
大社區中山路某工廠於日前出現一名陳姓男子，假冒律師身分聲稱可協助解決營運問題，詐騙處理費7000元，陳男5月8日上午又出現該工廠，這次穿刑警背心假冒警察身分，故技重施時遭業者發現報警，警方前往將他逮捕，查扣刑警背心1件、手銬1副及律師名片2張，全案依詐欺、冒用公務員行使職權罪移送橋頭地檢署偵辦。
警方調查，有多項詐欺前科的40歲陳嫌職業為攤商，曾向被害人批貨擺攤，今年4月與被害人接觸後，心生歹念展開一連串詐騙，先於5月7日假冒律師身分聲稱可幫被害人處理公司營運問題，詐得7000元。陳嫌食髓知味，又於5月8日7時40分身穿刑警背心假冒警察人員，謊稱被害人涉嫌詐騙案件，拿出手銬要將被害人上銬逮捕，業者暗地裡報警，警方到場查證後拆穿陳嫌身分。
警方當埸於陳嫌的黑色手提袋內取出刑警背心1件、警用手銬1副及律師名片2張。陳嫌辯稱，到工廠應徵覺得這家公司及老闆都有問題，所以假冒警察，但一連串的謊言遭員警斥責沒有邏輯，陳嫌才坦承沒有詐騙意圖，純粹是跟被害人開玩笑，假冒律師身分是想抬高身價，不想讓人看不起，而假冒警察是為了取信被害人，可以為他們處理事情。
大社分駐所所長陳正誠說，陳嫌於本案中一人分飾多角色，一下是律師，一下是刑警，且道具準備齊全，這般用心聰明卻運用在詐騙上，最後落入被移送法辦的下場。
(中時)
關鍵字：詐騙
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