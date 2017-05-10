NBA》卡哇伊腳踝扭傷 馬刺傳利空消息

里歐納德第五戰扭傷左腳踝，讓取得聽牌優勢的馬刺傳出利空消息。(美聯社資料照)

鄧肯退休後，里歐納德儼然是馬刺的中興少主，本季帶領黑衫軍取得61勝21敗、西區第二席位，季後賽首輪4比2淘汰灰熊，次輪面對強敵火箭，前四戰投籃命中率超過5成，雙方戰成2平，10日第5戰，「卡哇伊」奮戰38分鐘，攻下22分，抓下季後賽生涯次高15個籃板，卻在第三節不慎扭傷腳踝，第四節幾乎坐在板凳，延長賽乾脆壁上觀，馬刺雖取得聽牌優勢，但這個利空消息讓黑衫軍蒙上一層陰影。

里歐納德在第三節的一次進攻時不小心踩到哈登的左腳，左腳踝一扭讓他的臉上表情頓時揪在一起，忍著疼痛回到休息區接受治療，可惜看樣子情況不理想，賽後無力獨自行走，在老大哥吉諾比利的攙扶下離開賽場。

馬刺總教練帕波維奇表示，里歐納德的確是扭傷了左腳踝，目前看來還不知道傷勢有多嚴重，必須進一步檢查，不確定是否會影響第六戰出賽。

(中時電子報)