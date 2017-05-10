斗六獅象戰 兄弟力拚5連勝
中信兄弟與統一獅今(10日)晚間將在斗六棒球場交手，兩隊不約而同派出本土投手應戰，由中信本土王牌鄭凱文，對上開季至今自責分率0的廖文揚，中信近10戰僅吞1敗，狀況正好，反觀獅隊近期吞下三連敗，力圖振作。
鄭凱文本季6場先發，拿下2勝1負，自責分率4.63，唯一吞敗就是對上獅隊，在19日對上獅隊因不當抗議，僅投2.2局被驅逐出場，之後2場先發，雖都投滿6局，卻都無法拿下勝投，已經近一個月未有勝投入帳。
獅隊廖文揚，本季雖然較晚升上一軍，不過回到一軍後，先發兩場，共投11.1局，僅失2分非自責分，自責分率還是完美的0，拿下一勝一負，本季將首度對上中信。
中信近10戰拿下8勝1和1負，在戰績上急起直追，也在上周超越獅隊躍升第二，領先1.5場勝差，其中強大的火力是贏球關鍵，曾陶鎔連4打席開轟，成為中職史上第一人，本季至今全壘打排行榜前5名都是中信打者，本周能否維持值得矚目。
(中時電子報)
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