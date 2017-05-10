母親節來「兒童新樂園」！媽咪享免費入園、搭超Q摩天輪
周日就是母親節囉！帶親愛的媽咪來「兒童新樂園」一起歡樂好溫馨！屬於媽媽的專屬節日來了！兒童新樂園體貼媽媽，給媽媽一個輕鬆愉快的假期，在5月14日（週日）母親節當天親子同遊園區，招待媽媽本人免費入園及不限次搭乘水果摩天輪。
此外，並於園區任何地點拍照打卡標註兒童新樂園上傳臉書，經遊客服務中心確認後，可免費兌換福袋1只，福袋內容包含康乃馨1朵、飲料兌換券1張（限當日兌換）及免費遊樂券1張（使用期限至106年5月31日），限量520份送完為止，除留下歡樂時光的美好回憶，也祝福天下媽媽們母親節順心快樂！
除了園內遊樂區，闔家光臨如果兒童劇場，當日不限身分別，即有買1送1大放送； VR虛擬王國、卡哇依親子堡推出當日媽媽個人臉書打卡，可享免費遊玩1次的好康；還有廠商智崴全球於5月13日及14日送上獨家好禮。
此外，與媽媽同遊體驗最新AR/VR虛擬實境，創造海洋新視界新風貌及虛擬打怪等闖關遊戲，可享超值暢遊券優惠；另外廠商安平影像於5月13日及14日，只要跟媽媽於小木屋拍照且消費滿額，立即奉送一個馬卡龍造型單面相片的鑰匙圈，數量有限，敬請把握機會。
兒童新樂園致力打造一個親善舒適環境，讓家長放心、小朋友玩得開心。您可到遊客服務中心借用娃娃車或輪椅，方便扶老攜幼在園區走走逛逛，此外設有4間哺集乳室，只要有哺集乳需求即可前往使用。
(中時電子報)
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