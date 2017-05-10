免費看舞台劇 嘉義大學中文系畢業公演
嘉義大學中國文學系畢業公演戲劇《七日》，劇情以「死後返生」為主軸，將於5月12日晚上7點在蘭潭校區瑞穗館演出，免費入場。
活動總召余俐婷表示，此次公演請到林禹緒老師指導，經過長達一年半的籌備、近半年密集排演，對非戲劇系本科的學生是一大挑戰及考驗。
余俐婷說，《七日》劇情以死後返生為主軸，女主角亭萱意外車禍身亡，為了能向男友立恆表達自己的心意，她選擇返生七日，因而必須在這段時間完成心願，在此期間，又有王遠在意外成為亭萱在現世中的協助者，他們之間會產生什麼火花？歡迎觀眾入場揭開謎底。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。