免費看舞台劇 嘉義大學中文系畢業公演

嘉義大學中國文學系畢業公演戲劇《七日》，劇情以「死後返生」為主軸，將於5月12日晚上7點在蘭潭校區瑞穗館演出，免費入場。

活動總召余俐婷表示，此次公演請到林禹緒老師指導，經過長達一年半的籌備、近半年密集排演，對非戲劇系本科的學生是一大挑戰及考驗。

余俐婷說，《七日》劇情以死後返生為主軸，女主角亭萱意外車禍身亡，為了能向男友立恆表達自己的心意，她選擇返生七日，因而必須在這段時間完成心願，在此期間，又有王遠在意外成為亭萱在現世中的協助者，他們之間會產生什麼火花？歡迎觀眾入場揭開謎底。

(中時)