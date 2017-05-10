汐止汐碇路5月雪盛開 民眾賞花需趁早
汐止著名賞桐景點汐碇路油桐花日前盛開，整條道路飄滿白色花辮，有「桐花公路」美稱，為白雲里長陳俊地與志工努力栽種維護的成果；由於油桐花花期不到4周，民眾可趁好天氣來汐止欣賞五月雪美景。
從汐止通往石碇區的汐碇路兩旁生長上百株油桐花樹，尤其汐碇路北33鄉道、北47-1鄉道最多，前者更有「桐花公路」美稱。最近民眾發現油桐花開始綻放，趁連日好天氣開車出遊賞花。
實際來到距市區3公里多的汐碇路山區，就可以看到油桐花樹，沿路兩旁綠蔭成林，不時可見白色油桐花點綴；山風吹拂，花瓣如雪飄落路面形成純白色的花毯，風景清幽動人。
白雲里長陳俊地說，汐碇路油桐花除一部分為天然生長，有一大半是他與志工協力，每年固定栽種幾十株，並定期巡視，發現枯死油桐花樹便重新栽種新苗，至今7年多已種下超過100株油桐花樹。
陳俊地表示，歷年汐碇路油桐花多在4月下旬就盛開，今年受到氣候影響花期延後1周，目前整條公路油桐花約開6、7成，預計至下周汐碇路將全數開滿油桐花。
汐止區公所表示，汐止賞油桐花著名景點除了汐碇路，新山夢湖、翠湖風景宜人、湖光山色環繞，也是歷年遊客熱門賞花景點，目前翠湖油桐花僅開2成，下周湖畔油桐花有望全部開花。
由於油桐花期僅有20幾天，如遇下雨天花苞會因潮濕掉落，民眾可趁好天氣及早上山賞花。
(中時)
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