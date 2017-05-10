2017全球創交會開幕 成都晉升陸西部創業中心

四川省委常委、成都市委書記范銳平於2017成都全球創新創業交易會致詞。（張國威攝）

以「匯智創新，開放共用」為主題的2017成都全球創新創業交易會於10日盛大開幕，來自全球多個國家和地區的600多位重量級嘉賓聚首四川成都(蓉城)，共促全球創新創業交流、交往、交易。

四川省委副書記、省長尹力在開幕式上致辭時表示，四川人歷來有敢為人先、銳意創新的傳統，千百年來四川廣大人民群眾勤勞勇敢、崇尚文化、重視教育，積澱了實事求是、開拓創新的精神。近年來，四川創新能力持續提高，在創新驅動發展戰略的引導下，創新創業的熱潮正在天府大地奔流湧動。

四川省委常委、成都市委書記范銳平在開幕式上致辭時表示，成都已成為中國西部地區創新創業最活躍、年輕人最嚮往、創業荷爾蒙最為旺盛的城市。成都政府將從人才引進、平臺建設、資金扶持等方面統籌發力，推出系列創新創業的新政。

范銳平說，精英彙聚蓉城，是因為成都能給每一位參與成都建設的人美好的未來，無論是老成都還是新蓉漂，只要在成都創新創業都會受到社會的禮讚和尊敬。希望能讓人才把發展的重心轉移到成都，把更好的專案布局到成都，把事業的根基奠定在成都。

大陸國家人力資源和社會保障部副部長游鈞對此表示，此次成都創交會必將助力成都全面開啟建設國家中心城市新征程。希望成都堅持把創新創業作為發展的第一動力，以建設具有國際影響力的創新創業中心為目標，著力深化改革，聚力創新創業，構築人才集聚的新高地，打造創新引領發展的新成都。

此次創交會已經是成都市連續舉辦的第三屆全球創新創業交易會。2017創交會以高端論壇、成果展覽、要素交易、創業大賽等多種形式呈現，將舉辦各類活動53項，包括34項重大活動和專項活動以及19場配套活動。本屆創交會的參會國家和地區數量從2016年的36個增至47個，參與的院士數量也由2016年的8位增至14位，參會的諾貝爾獎得主也比2016年增加了1位，增至4位。

(旺報)