抗議亞泥案 環團諷李世光：水泥部長

環團今早在經濟部門口抗議亞泥礦權展延，批評經濟部長李世光是「水泥部長李世光、國土被你敗光光」。（陳鷖人攝）

亞泥案爭議延燒，環保團體今早聚集在經濟部大門前，抗議經濟部在礦業法修法前夕通過亞泥金城山礦場礦權展延，環團要求撤銷亞泥礦權展延，並修改礦業法。對此，礦務局表示，亞泥礦權展延撤銷機率不大，礦業法修正草案會在6月底送行政院。

環團現場高呼：「水泥部長李世光、國土被你敗光光」、「礦業法非修不可、經濟部出來面對」，諷刺經濟部忽視當地居民權益。呼籲礦業法應保障土地所有人和當地居民的權力、開發資訊公開以落實公民監督，以及企業善盡環境整付的社會責任。

礦務局主任秘書徐銘宏表示，修法草案會納入環團建議，加入礦權展延、公民參與、資訊公開、原住民諮商同意和回饋機制，預計6月底會將草案送進行政院。

地球公民基金會專員潘正正指出，礦業法第31、47條是霸王條款，礦業展延採「原則許可」，且不需事先取得土地所有人同意。亞泥礦權展延一延就是20年，卻不需要經過當地原住民同意，同時也違反原住民族基本法第21條，原住民族應享有「知情同意權」。

礦區下300公尺的Ayu部落居民鄭文泉也表示，居民已經忍受亞泥40多年，被迫搬離原本部落，擁有土地所有權的居民卻無法進入礦區，也無法使用自己的土地。

潘正正指出，全台經過環評的礦場不到15％，經過區委會的礦場更只有3個。律師謝孟羽認為，礦場開發相關法定程序沒有踐行，環評法一直認為礦權展延不用環評，另外一紙公文就認定展延不需要當地原住民居民同意，是存心規避現有法定程序。

對於是否撤銷亞泥礦權展延，徐銘宏指出，礦務局在4月6日和25日都有到現場去會勘，目前程序上是繼續展延，但是居民有向行政院提出訴願，就看訴願結果。

謝孟羽批評，礦是全國人民共有，礦業是特許行業，國家在特殊情況可以當然可以廢止開採權。然而現況卻是財團將礦業開採成本外部化，只要做好水土保持即可；對照國外是要求開採商把土地復育到恢復原本用途。

(工商)