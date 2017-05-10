環團抗議修法爭議 亞泥：盼行政訴願還公道
抗議《礦業法》修法爭議，環團今集結約30人到經部抗議，形容現行法令根本是強姦條款，並要求亞泥撤回礦權，亞泥強調，申請礦權展限一切合法，一路走來，積極配合政府推動循環經濟政策，期一切能回歸行政訴願審理與法律裁判，早日平息爭議，還給亞泥一個公道！
亞泥指出，對個別民間環保團體今日上午在經濟部門口舉行記者會，提出不實指控，深感遺憾！亞泥依法申請礦權展限，絕無任何不法，支持政府「依法行政」，並保證依規定做好礦場相關的環保、水保及安全措施，讓採礦作業不會危害居民與社區安全。也將持續加強地方溝通及回饋工作，更會配合政府「循環經濟」政策，繼續貢獻台灣經濟發展，致力環境保護，善盡企業社會責任。
環保團體多次率眾陳抗，亞泥無奈指出，這段期間已耗費許多警力資源，增加社會、政府的負擔，實非各界所樂見。環保團體及4名原住民既然已於106年4月12日正式向行政院訴願審議委員會遞送訴願狀提出訴願，理應回歸訴願程序，方能符合法治社會的民意期待。
亞泥強調，台灣是民主、法治國家，政府自當「依法行政」，保障所有人民的合法權益。任何人不能以意識型態或主觀判斷凌駕現有法律與規定之上，也不能利用「陳抗」或「民粹」來增加社會、族群間的對立、衝突，更不能「預設立場、未審先判」。
(中時)
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