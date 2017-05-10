全球創業交易會 諾貝爾化學獎得主切哈諾沃：創新文化能打破階層

2017成都全球創新創業交易會於10日盛大開幕。（張國威攝）

以「匯智創新，開放共用」為主題的2017成都全球創新創業交易會於10日盛大開幕，來自全球多個國家和地區的600多位重量級嘉賓聚首四川成都，共促全球創新創業交流、交往、交易。

諾貝爾化學獎獲得者、以色列人文和自然科學院院士阿龍‧切哈諾沃在會上分享了創新方面的經驗，他認為創新是一種文化，這種文化能打破階層，並帶來創新和發明，從而創造更多新的東西。阿龍‧切哈諾沃表示，中國正在不斷提高自己的創新能力，希望中國能在這個過程中獲得成功。

歐盟駐華大使史偉在開幕式致辭中表示，他認為創新和研究能夠幫助創建智慧、可持續的城市，他希望能與中國的創業者有更加親密的聯繫，也希望有更多機會能與四川合作。

(旺報)