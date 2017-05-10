警方尋獲白凜 15歲離家少女仍滯留山上

警方在花蓮尋獲外號「白凜」的張姓領隊，立即派人前往花蓮將張女押解回台中。（盧金足翻攝）

15歲被害少女（左）在臉書上有多張和外號「白凜」的張姓領隊合照的照片，現在還滯留山上。（盧金足翻攝）

外號「白凜」的張姓領隊在花蓮採買補給貨源時，被警方找到。（盧金足翻攝）

警方在外號「白凜」的張姓領隊身上找到包包和鑰匙等物，包包裡剩下幾百元。（盧金足翻攝）

台中市警察局第6分局4月15日受理一件失蹤人口案件，1名媽媽急尋15歲就讀國中女兒，女兒上月12日離家後下落不明，家人在被害少女臉書發現與張女有多張合照，懷疑是被綽號「白凜」的登山張姓女領隊帶走，向警方報案。

昨天警方在花蓮天祥附近找到下山採買補貨的「白凜」，警方今天（10日）偵訊時，「白凜」已在山上半個月全身酸臭，剛開始還否認和被害少女登山，曉以大義後才吐實。

今年3月因登山失溫求救，被直升機救下山的19歲張姓女領隊，陸續遭爆在網路上以「白凜」名字涉及誘拐少女，對其性別，她本來堅稱自己不是「白凜」，還曾稱與「白凜」登過山，但警方調查後發現，她的性別確實是女性，且為「白凜」本人。

台中市警察局第6分局偵查隊長陳春安表示，受理這名媽媽報案尋找失蹤的女兒後，發現案情不單純，立即深入協尋追查並報請台中地檢署檢察官指揮。

警方偵辦期間發現，張女疑似帶著被害少女四處登山，於上月27日通報保七總隊協尋，保7總隊獲報後，立即根據線索進行分析，以張女停放車子的地點，鎖定在花蓮天祥研海林道及奇萊登山口進行巡查其行蹤。

陳春安說，昨天下午於花蓮天祥地區尋獲張姓領隊，當時張女正進入一家超市要購物，因還要採買米菜等要進入市區，在張女取車時順利尋獲，警六分局獲報後，立即派人前往花蓮將張女押解回台中。

警方在確認張女身體健康狀況正常後，護送至天祥地區稍作休息，但張姓女領隊對被害少女的下落仍交代不清，只向警方供稱，被害少女目前在山上的糧食還有一個多禮拜，兩人半個月來都在森林裡搭帳蓬住宿。

張女向警方供稱，她和被害少女及另一山友共3人，於4月下旬共同攀登奇萊山，另名成年的少女日前因身體不適已下山返家，昨天她獨自下山係為採買生活用品，被害少女則留在山上。

張女稱兩人是要到山上共同生活，被害少女第一次登山，她有多次登山經驗，警方擔心她們兩人住在山上難道不怕遇到黑熊？張女馬上回說，「那是你們沒有經驗，那裡沒有熊！」

陳春安說，由於被害少女行蹤仍不明，為避免她單獨待在山區發生危險，將由保7總隊第九大隊持續派員在天祥地區進行搜尋，早日順利找出被害少女的下落。

(中時)