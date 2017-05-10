身障者搭公車困境多 北市交通局長親坐輪椅感受

輪椅族搭乘公車難處多，北市議員簡舒培今邀請多名身障人士、媽媽現身說法，呼籲公車業者落實SOP，保障身障者的乘車權益。(陳燕珩攝)

漸凍人胡亭碩說，身障者常因公車停靠人行道太遠，無法順利上車，許多司機也對放置斜坡板、固定輪椅等操作不熟練，甚至態度冷漠。(陳燕珩攝)

北市交通局長張哲揚親自坐上輪椅，體驗因車輛停靠太遠，無法順利上車的窘境。(陳燕珩攝)

漸凍人胡亭碩日前乘坐電動輪椅搭乘公車，請求司機靠人行道停車遭拒，隔周又因司機操作不當摔落路面，讓身障者乘公車權益受到關注。北市議員簡舒培今邀請多名身障人士、媽媽現身說法，北市交通局長張哲揚也乘坐輪椅，實際照著公車業者的SOP演練上下車，感受身障者乘公車的不便。

簡舒培指出，北市核定的公車有3494輛，其中77.6％是低底盤公車，硬體服務應沒問題，軟體服務方面，也對身障者、行動不便者、推嬰兒車家長和視障者分別制定SOP，要求司機主動詢問是否搭乘、協助民眾上車等，但實際乘車時卻仍遇諸多困境。

光是去年市民熱線1999公車投訴案件，總數就高達1萬803件，其中包括千件過站不停、300多件身障服務不佳等。據簡舒培了解，司機不願協助輪椅族、娃娃車乘坐公車有4個原因，分別為司機不瞭解SOP、有車輛違停導致無法靠站、追求準時及高載客數而不想服務，以及擔心一般乘客投訴時間被延誤。

胡亭碩分享，身障者常因公車停靠人行道太遠，無法順利上車，許多司機也對放置斜坡板、固定輪椅等操作不熟練，甚至態度冷漠。他只想告訴大眾，公共運輸屬於公眾，身障者也有自由行動、使用道路的權利；另一名媽媽則說，平時帶孩子出門，連同娃娃車重達15公斤，但很少司機會放置斜坡板協助上車，只能靠自己使力，下車時更是危險。

台灣障礙者權益促進會常務監事許家榮說，這些案例只是冰山一角，盼業者能徹底執行服務障礙者的SOP，市府也應針對各站乘車環境全面檢討，加強對違停車輛的稽查；簡舒培也認為，目前雖有究責機制，但針對友善障礙者的司機獎勵不足，市府每年選拔優良公車司機，應把服務障礙者項目納入獎勵機制。

今在身障者的邀請下，交通局長張哲揚親自坐上輪椅，體驗因車輛停靠太遠，無法順利上車的窘境。他表示，會陸續將全市公車都換為低底盤，要求業者落實SOP，針對抓違停、改善人行道等部分，會協調局處改善，並研議司機服務障礙者的獎勵機制，若民眾有任何乘車不便都可向市府反映。

(中時)