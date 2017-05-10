上任將滿周年 這點讓葉俊榮最挫折

520將屆，內政部長葉俊榮今天上午與媒體茶敘，談到上任迄今最挫折、傷心之處，他直指基層員警執勤傷亡的問題，例如民眾拿刀砍員警、緝毒受傷等，如何正視警察職責與權益，「這是我這一年最大的體會。」

葉俊榮說，他在這一年跑醫院、殯儀館或告別式的頻率令他感觸最深，怎麼會有一個公務工作風險之高，這不光是勤務疏失，還有民眾如何看待這件事情等。

葉俊榮也進一步舉例，很多案例牽涉到警察開車追逐嫌犯，但訓練卻無提供場地、課程，因此員警的駕車訓練與一般人無異，他期待警大、警專加強員警同仁的駕車訓練，但牽涉經費等冗長程序問題，雖然困難，但仍要繼續推動。

葉俊榮強調，這個社會一定要挺警察，不是只有內政部長挺，民眾、整個政府也要挺警察。警方大體上不管在毒品或是詐騙處理，大體上非常努力，去年毒品查獲總量5.4萬公斤、毒品人口5.8萬，這樣成績實在不簡單。

談到日前年金改革陳抗，警方執勤備受立委批評一事，葉俊榮表示，警方愈來愈重視服務、關照，陳抗時難免會被質疑不夠強勢，或是不夠溫柔，但牽涉不同陣營必須保持中立。

他認為，對於警察同仁講的話，確實不應太重，而應要有一種同理心，共同律定警察在現代社會的角色。在此基礎之下，警察是解決衝突的基礎，而不是雙方溝通的障礙，議題演變到質疑警察做法，也已經失焦。

(中時)