十八大以來 大陸近萬名廳處級幹部落馬

中共中紀委機關報統計，自中共十八大以來，大陸31個省區市和新疆生產建設兵團黨委在完成巡視全覆蓋過程中，發現領導幹部違紀違規問題線索5.8萬餘件，其中涉及廳局級幹部1.3萬件、縣處級幹部3.96萬件。

根據巡視移交問題線索，各級紀檢監察機關立案審查廳級幹部1225名、處級幹部8684名，組織部門對121名廳級和921名處級幹部作出組織處理。巡視的「尖兵」和「利劍」作用凸顯。

中共中央巡視辦相關負責人表示，實踐充分證明，實現巡視全覆蓋，進一步推進了黨內監督與人民群眾監督的有機結合，充分發揮出巡視這一中國特色民主監督方式的特點和優勢，是全面從嚴治黨的重大舉措。

(旺報)