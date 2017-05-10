十八大以來 大陸近萬名廳處級幹部落馬
中共中紀委機關報統計，自中共十八大以來，大陸31個省區市和新疆生產建設兵團黨委在完成巡視全覆蓋過程中，發現領導幹部違紀違規問題線索5.8萬餘件，其中涉及廳局級幹部1.3萬件、縣處級幹部3.96萬件。
根據巡視移交問題線索，各級紀檢監察機關立案審查廳級幹部1225名、處級幹部8684名，組織部門對121名廳級和921名處級幹部作出組織處理。巡視的「尖兵」和「利劍」作用凸顯。
中共中央巡視辦相關負責人表示，實踐充分證明，實現巡視全覆蓋，進一步推進了黨內監督與人民群眾監督的有機結合，充分發揮出巡視這一中國特色民主監督方式的特點和優勢，是全面從嚴治黨的重大舉措。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。