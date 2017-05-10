國泰證推公益 攜手喜憨兒母親節義賣

國泰證券年度感恩盛會邀請喜憨兒基金會舉辦「母親節義賣活動」，國泰證券總經理莊順裕（左五）、國泰期貨總經理林世明（右四）與同仁們共襄盛舉。（圖／國泰證提供）

迎接溫馨五月天，國泰證券年度感恩盛會「母親節義賣活動」邁入第4個年頭，總公司一樓大廳於母親節前夕的5月8、9日邀請喜憨兒基金會進行感恩義賣活動。一片歡欣熱鬧的氛圍之中，喜憨兒與國泰證券志工們殷切的叫賣與詢問聲此起彼落，「這裡有好吃的愛心糕點，還有可口美味的手工餅，歡迎大家參觀選購！」特別的是，除了好吃的麵包點心，現場還有國泰商旅熱心贊助的飲品，為今年母親節感恩義賣活動注入溫馨的暖流。

國泰證券董事長朱士廷表示，助人為快樂之本，感恩更是做人的根本，國泰證券為一家重視社會責任的企業，所屬集團國泰金控於企業社會責任的付出更是不遺餘力，看見國泰證券同仁們上下一心，集眾人之力創造出最大的愛心價值，由衷感到欣慰。他更強調，儘管國泰證券在偌大集團版圖裡相對較小，卻是擁有雄心壯志，推廣至愛心義賣方面，國泰證券更是不懼力量微小，反而願意投入一點一滴的愛，只要將這些微小的愛串接起來，就能夠為社會注入向上循環的正面力量。

國泰證券總經理莊順裕讚許全體同仁所展現的愛心，他表示，國泰證券以愛為號召，今年再度與喜憨兒基金會合作，肯定喜憨兒們認真的汗水所踏實用心做出的每份糕點，這皆為上天給予人們的恩典。國泰證券發言人暨通路事業處資深副總陳俊昇今年不僅號召同仁加入志工行列，還將活動訊息擴及客戶端、邀請客戶一同響應國泰證券的愛心義賣。

連續四年的母親節愛心義賣活動已深獲肯定，國泰商旅今年首次加入國泰證券愛心義賣行列，凡是活動期間購買金額達300元以上，即致贈一杯價值70元的愛心咖啡或紅茶，拋磚引玉共計贊助300杯咖啡飲品，欲吸引更多善心人士一同展現愛心。

貢獻愛心不分你我，國泰證券近年來積極推動公益活動，除每年度的感恩義賣活動，還有贊助公益紀錄片「看見台灣」和「老鷹想飛」，以及為偏鄉學童送暖的捐贈活動等，透過五月感恩季，動員全體同仁為回饋社會盡一份心力。

(工商)