胖妹胃繞道手術減肥 原因很洋蔥

35歲的陳小姐（右）因為重度肥胖一身病，透過捐款11日將接受胃繞道手術。(馮惠宜攝)

減重教父黃致錕出版新書「肥胖和你想的不一樣」破解肥胖秘碼。(馮惠宜攝)

減重教父黃致錕出版新書「肥胖和你想的不一樣」發表會既簽書會。(馮惠宜攝)

「我想要活得更健康，照顧媽媽！」母親節前夕，身高164.3公分、體重達148公斤的陳小姐，今年35歲的她從小就胖，20歲罹糖尿病、高血壓、高血脂，4年前還中風造成右肢無力，3年前更因血糖控制不佳右眼視力喪失，還嚴重到洗腎，今（10日）他帶著76歲媽媽到中國醫藥大學附設醫院淚眼細述「肥胖害她一身病，她想要活得更健康照顧媽媽」，11日她將接受胃繞道手術減肥，盼能獲重生。

中醫附醫國際代謝形體醫學中心院長黃致錕今舉辦「肥胖和你想的不一樣」新書發表會，35歲的陳小姐和媽媽成為會場裏的神秘佳賓，黃致錕透過她的例子呼籲民眾認識病態性肥胖對身體的危害，應該即早透過外科手術治療。

(中時)