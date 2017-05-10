胖妹胃繞道手術減肥 原因很洋蔥
「我想要活得更健康，照顧媽媽！」母親節前夕，身高164.3公分、體重達148公斤的陳小姐，今年35歲的她從小就胖，20歲罹糖尿病、高血壓、高血脂，4年前還中風造成右肢無力，3年前更因血糖控制不佳右眼視力喪失，還嚴重到洗腎，今（10日）他帶著76歲媽媽到中國醫藥大學附設醫院淚眼細述「肥胖害她一身病，她想要活得更健康照顧媽媽」，11日她將接受胃繞道手術減肥，盼能獲重生。
中醫附醫國際代謝形體醫學中心院長黃致錕今舉辦「肥胖和你想的不一樣」新書發表會，35歲的陳小姐和媽媽成為會場裏的神秘佳賓，黃致錕透過她的例子呼籲民眾認識病態性肥胖對身體的危害，應該即早透過外科手術治療。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。