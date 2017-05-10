仁武工廠凶殺案 嫌犯依殺人罪起訴
高市仁武區一家工廠今年3月間發生凶殺案，從事推高機司機的莊姓男子，不滿王姓幹部屢次在工作場合刁難他，在辦理離職手續時又遭王男言語諷刺，莊氣憤下持開山刀將王砍死，全案經橋頭地檢署偵查後，檢方認定被告莊男早有預謀殺人，今天依殺人罪將他起訴。
3月16日上午8時，51歲王姓男子進入仁武區仁心路工廠上班時，遭到31歲莊男持開山刀砍殺全身，王即倒臥血泊中，同事發現緊急向警方報案，王男被送往長庚醫院急救後，宣告不治。
警方追緝凶嫌下落，發現莊嫌犯案後，回到楠梓區租屋處更換衣褲及鞋子後，開車返回台南市永康區家中看母親，員警在莊嫌欲從家中離去時將他緝捕到案，起出作案用凶刀與血衣、血鞋。
莊嫌落網後供稱，去年7月到工廠上班，就常遭死者王男欺負，王工作上以各種理由刁難他，甚至還言語怒罵、諷刺他，離職2天前，2人還曾因使用天車再起爭執，王下班後將他攔下毆打一頓，他憤而提辭呈，到公司辦離職手續時，王又諷刺說：「還來做什麼？」他憤而到車上取開山刀砍殺王男。
(中時)
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