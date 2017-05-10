朱立倫續批前瞻兩套標準 審新北特別嚴格

新北市府為前瞻計畫多次與中央槓上，新北市長朱立倫今天（10日）出席台9甲線彩虹橋完工通車典禮受訪時，再批中央對於新北市提出的計畫內容如捷運萬大中和樹林線二期工程、環狀線二期工程等均通過環評、財務規畫等都打回票，卻對其他部分縣市完全沒環評、財務規畫的計畫卻全盤接受，「對新北市特別嚴格、對其他縣市則相對寬鬆，明顯兩套標準」。

朱立倫表示，新北市與交通部、行政院溝通時，都已明確表達過新北提出的的8項軌道計畫，都經過可行性評估或財務規劃、環評，如果個別挑問題，或許可挑出1、2項，新北市昨晚與13名在籍立委便當會時就質疑，若只講雙北的議題，扣掉2條也還有6條，這6條未納入前瞻的原因也應向新北說明。

朱立倫舉例說，萬大中和樹林線第2期工程並未牽涉台北市，為何未納入前瞻計畫？A2A、A5A或深坑輕軌、五股泰山線也均未納入；他強調前瞻計畫最重要是為人民考量，不要有個人或政黨之別，更不應該為一黨之私或政黨之私，造成對人民的隔絕，相信人民會用民意力量讓行政院重新把擬定計畫內容之門打開。

行政院發言人徐國勇今天上午發布新聞稿指出，捷運三鶯線、安坑線等總預算有821億元，部分由中央出錢，新北市指責中央均未規畫、出錢的說法是「子虛烏有」。

朱立倫強調，昨晚與立委便當會中，連民進黨籍立委都能理解已在施工中淡海線，只是拿明年的7億元預算納入所謂特別預算，「從左口袋放到右口袋而已」，連民進黨立委員都認為這不能算做特別預算，他相信新北13名在籍立委會不分黨派、代表民眾心聲全力爭取8條軌道的前瞻計畫特別預算。

(中時)