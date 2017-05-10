候任近5個月 美參院外委會批准駐中大使人選
候任近5個月，美國參議院外交關係委員會當地時間9日批准了川普總統提名的美國駐中大使，現任愛荷華州州長布蘭斯塔德。這項任命接下來將提交參議院全院審議，預計將會順利通過。川普在2016年12月提名布蘭斯塔德出任駐中國大使。
此前新華社報導稱，布蘭斯塔德5月2日在國會聽證會上表示，如果獲得正式任命，他希望為美中關係帶來積極影響。布蘭斯塔德說，他將繼續推動美國企業進入中國市場，這既有利於為美國創造就業，也有利於為中國消費者提供優質產品。
布蘭斯塔德州長和中國國家主席習近平相識於1985年。當時習近平隨同農業考察團訪問愛荷華州。
70歲的布蘭斯塔德從1983年到1999年擔任愛荷華州州長， 2010年再度當選。他已在州政府服務22年，是美國州長中任期最長的。
(旺報)
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