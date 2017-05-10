被新北批兩套標準 林全：不需統一標準
行政院長林全今天（10日）上午出席台9線線彩虹橋完工通車典禮，對於新北市批評行政院審查前瞻計畫內容兩套標準一事表示，前瞻基礎建設計畫原本就是規畫對未來的投資，只要是重要且未來工程與環評困難度不高的，都應納入考慮，因此檢視前瞻計畫項目不僅考量可行性、合理性、必要性與優先性，並不需要用統一標準說明何項目應該納入、何項目不該納入。
林全表示，外界許多人批評質疑已通過可行性評估和環評的項目為何未納入前瞻基礎建設，但未納入不代表全部都沒有，就算已通過可行性評估，只是代表工程上可行，但仍有許多問題待解決，例如新北市提到的民生汐止線，台北市政府因為要拆房子，所以還有很多不同意見，這些都必須納入全盤考量。
(中時)
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