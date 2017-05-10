民生汐止線未納前瞻 林全：北市府有異見

前瞻建設計畫藍綠吵嚷不休，行政院長林全今天上午赴新北市參訪表示，前瞻基礎建設本來就希望能規劃未來的投資，很多未來投資只要認為有重要性的，且在未來工程和環評等困難度並不是很明顯，這些都應該納入考慮。至新北市爭取民生汐止線，林全說，台北市政付有異見，不能不考慮，因此未納入。

針對新北市長批評政院標準不一，前瞻未納新北市，林揆今上午受訪指出，政策規劃本來就是希望把重要的部分拉進來，所以應該檢視現在前瞻基礎建設裡面的項目有哪些部分，是它的可行性有問題，還是它的合理性有問題、必要性有問題，逐項檢驗，而不是需要用一個統一的標準來說明哪個應該放進來、那個不該放進來，而不考慮它的政策必要性和優先性，這不見得是一個很好的作法。

至於現在很多批評認為那些已經有可行性和環評通過的為何沒放進來？林揆解釋，第一，沒有放進來不代表全部都沒有，是因政院還有年度預算，前瞻預算希望能規劃未來對國家發展重要的，且是集中在幾個項目，只有這幾個項目，比如講公路建設就不在這裡面。

至於說可行性已通過為何未納入？林揆說，可行性只是代表說工程上可行，但還是有很多問題。林舉朱立倫一直提到的三環三線為例說，新北市提到的民生汐止線，他的瞭解台北市政府就有很多意見，因這部分牽涉到將來真的要做到台北市來的話，是有很多房子要被拆掉，像這部分即使在工程上即使可行，但還是有其他問題考量，也不可能不考慮台北市政府意見。

林全說，不是可行性通過就要去做，很多事情不可以單純化考量問題，應該理性回歸前瞻基礎建設計畫，到底這計畫哪一個不該放進來，如果有不該放進來就可以拿出來檢討。

林揆說，周二上午黨團的幹部和幾個重要關心這個問題的委員，確實有到行政院來，就前瞻建設計畫的審議提出一些看法，希望能和政院重新再檢視一下，我想大家立場都是一致的，沒有什麼不同意見。

至於是否要做短期讓民眾有感的事，調整政策優先順序？林全說，公共政策不可能讓每個人都滿意，個別公共政策是解決個別的問題，如果用一個籠統的說法說「人民無感」，這個部分也不知道這是指的什麼東西。林說，他瞭解社會大眾對我們政府有很多期待，即使在很多地方很努力做，仍然有很多地方也許做的並不是很夠，可以再檢討。

媒體追問拚經濟是否沒有具體成果？林揆強調，新政府其實做了很多，電業法的通過是為了經濟，即使是勞基法的通過，也是為了解決勞動市場的爭議，及讓勞工權益獲得更好保障，讓問題不確定性減少。前瞻是公共建設的一部分，要做的事很多，陸陸續續也都在做，未來還會有更多作法出來。

(工商)