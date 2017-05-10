上海公園黑天鵝失蹤 原來被人抓去吃了
上海市徐匯區一公園黑天鵝日前失蹤，經調查證實被兩名外賣員抓走，兩人在其居所宰殺天鵝食用，目前已被警方刑事拘留。
徐匯警方介紹，4月20日下午，徐匯一公園保安老李來到徐家匯派出所報案稱，發現園內一隻5公斤左右的成年天鵝消失了，並且向警方提供了被盜時的監控畫面。
偵查員隨即對案件開展調查，經調閱事發周邊路段監控、並在附近走訪，最終在徐匯區番禺路一小區將犯罪嫌疑人周某與王某抓獲。到案後，兩名犯罪嫌疑人如實供述了捕獵、殺害野生動物的犯罪事實。
據交代，周某與王某是上海一家外賣公司的快遞員。今年4月20日凌晨1時許，兩人相約去公園池塘抓魚，剛入公園便發現有保安在巡邏，於是放棄抓魚準備離開公園。走到出口時，周某看見路中央有一隻黑天鵝，於是上前掐住這隻黑天鵝脖子防止牠叫出聲，並把牠抱在懷裡，搭乘王某駕駛的電動自行車返回了暫住地。
周某連夜在房間廁所內宰殺了這隻黑天鵝，放入冰箱準備過幾天食用。後因食用味道不佳，周某便將餘下的黑天鵝一併丟棄了。
警方表示，目前兩名犯罪嫌疑人因涉嫌捕獵、殺害野生動物罪，被徐匯公安分局刑事拘留，案件還在進一步調查中。
(旺報)
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