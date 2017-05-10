礦業法修改引爭議 經濟部6月提修正版送審

環團也拉起兩面三樓高的大布條，諷刺經濟部長李世光。（杜宜諳攝）

民間環保團體今(10)日上午在經濟部門口舉行記者會，指控經濟部對於礦業水泥業政策環評虛應故事。經濟部表示，礦物是國家工業發展不可或缺的基本原料，為工業之根本，更為物質文明、經濟發展與國防建設的基礎。基於實務及風險管理，考量全球資源自主，礦產品深加工，以及資源民族主義盛行之趨勢，在符合各項法令規範，開發自有礦產資源，提供各項產業發展所需穩定的礦石來源，有其必要性及重要性。

對於社會各界關注礦業法之修法議題及公民團體提出「礦業法非修不可」之訴求，主要重點在就礦業權年限包含展延年限、採礦數量、公民參與、當地居民參與及資訊公開、採礦對環境造成影響應有回饋機制，暨涉原住民相關議題進行研議修法，以符合各界期待。經濟部目前已著手修改礦業法相關內容，並規劃於六月底依相關法制作業流程提出修正版本送請行政院後核轉立法院審議。

經濟部表示，未來願景將兼顧經濟、環境、社會及產業需求，促進礦業永續發展，礦產資源定位以供應「內需市場」為主軸，提升礦業管理兼顧礦業開發後環境品質，促進經濟永續發展，以達保育與利用並重之目的，共榮共存。

台灣區水泥工業同業公會表示，礦業權展限是單純權利之延續，本質上並非開發行為，另環評法第4、5條規定開發行為才需辦理環評，環保署及環保團體要求礦業權展限時需要環評，實有違反法律保留原則。一旦貿然通過，因為現行環評程序時程冗長，並容易受到環保團體的影響，對產業經營將充滿高度不確定性。

水泥公會希望維持現行礦業法、礦業權展限與相關環評法規之規定，並依循經濟部工業局訂定的「水泥工業發展策略與措施」，延續水泥產業者合法採礦，讓水泥產業與國家經濟發展、環境保護共存共榮，同時也能照顧到在地居民及相關產業鏈勞工的工作權益及家庭生計。

亞泥表示，亞泥依法申請礦權展限，絕無任何不法，支持政府「依法行政」，並保證依規定做好礦場相關的環保、水保及安全措施，讓採礦作業不會危害居民與社區安全，也將持續加強地方溝通及回饋工作，更會配合政府「循環經濟」政策，繼續貢獻台灣經濟發展，致力環境保護，善盡企業社會責任。

(旺報)