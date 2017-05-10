勞退提繳看薪情有落差 中市民可支配所得6都第3

市府勞工局長黃荷婷表示，台中市約有130萬工作人口，其中並非所有人均採勞退新制，加上許多自營作業者未提繳勞退，若單以新制計算平均薪資，恐無法窺見全貌。（盧金足攝）

市府經發局長呂曜志說，台中市中小企業匯聚，產業結構相對多元，就業機會也豐富。（盧金足攝）

勞動部公布105年勞工退休金新制概況，有網友認為台中市民薪水平均3萬0771元偏低。對此，台中市政府表示，這份統計僅採用勞退新制數字，事實上台中市仍有部分就業人口使用勞退舊制，且現有許多行業別，因產業結構不同，勞工退休金提繳的情形也不相同，相較之下，學術研究及國際普遍採用的家庭收支調查更能反映真實情形，也符合民眾認知。台中市在104年家庭收支調查中，排名6都第3，且較103年進步，顯示收入水準持續成長。

市府勞工局長黃荷婷表示，台中市約有130萬工作人口，其中並非所有人均採勞退新制，加上許多自營作業者未提繳勞退，若單以新制計算平均薪資，恐無法窺見全貌；而「家庭收支調查」包含家庭成員的各類型所得，例如薪資、財產、利息所得、租金、政府補助等，且不限行業別，像是從事自由業、農業、按件計酬執行業務所得者等，均納入計算，相較於僅利用勞退新制反應薪資收入，更能呈現各縣市居民實際收入情形。

根據主計總處104年家庭收支調查報告，6都家戶平均每人可支配年所得由高至低分別為台北42萬6633元、高雄31萬9904元、台中31萬1948元、桃園31萬1248元、新北30萬5575元、台南26萬9302元，台中為6都第3，且與103年相較，在6都中進步1名，顯示收入水準持續成長，與根據勞退新制提繳的比較結果有相當大的差異。

經濟發展局長呂曜志指出，產業結構多元的城市，大企業與中小企業分布相對平均，若單純計算平均薪資數據，一般排名都不會太前面，以美國幾個城市為例，波士頓，紐約，洛杉磯的平均起薪在全美分別排行第8、9、12，雖非名列前茅，但卻都是美國的經濟重鎮，就業機會其實豐富。

呂曜志說，台中市中小企業匯聚，產業結構相對多元，就業機會也豐富，另轄內包含大立光、捷安特、台積電、上銀等多個指標大廠，其開出的薪資也都相當具吸引力；根據106年度台中就業服務處、各就服中心、就服站及中彰投分署求才薪資級距資料，月薪3萬8000元以上的職缺近三分之一，求才人數較高的薪資級距為3萬8000至3萬9999元，佔15.24%，次之為5萬至5萬1999元，佔14.88%。

為提升就業環境，台中市政府也積極招商引資，致力提高市民所得，向產業界推介水湳經貿園區、台中巨蛋、北屯機場、捷運聯合開發、台中市網球中心、台中糖廠、新高鐵段產業專用區、台中港區招商、干城地區招商等超過10項相當有吸引力的投資標的物，總投資金額高達1,200億元。其中備受矚目的日本三井不動產集團於台中港區投資25億元設置Outlet，預計創造1500個就業機會。

經發局表示，台中市政府戮力招商，於105年榮獲直轄市政府招商績效評比第二名的肯定，並獲得經濟部頒發4000萬元獎金，未來將持續投入吸引投資招商，創造就業機會，促進經濟蓬勃發展。

(中時)