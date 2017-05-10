朱立倫再批前瞻 政院駁子虛烏有指控

媒體報首新北市長朱立倫昨晚舉行的立委便當閉門會議質疑行政院核定38項軌道建設計畫，連環評、可行性評估都沒有，形同突然而來，「為什麼新北市沒有？」云云，行政院發言人徐國勇嚴正反駁此項不實說法。

徐國勇重申，前瞻計畫絕非突然而來，各項建設構想遠在民進黨在野時的十年政綱即已成型，去年520 之前並已在智庫充分討論，蔡英文總統就任以來，各項計畫都經過完整且長時間的討論。

徐表示，整個前瞻計畫就是為了因應氣候變遷、促進經濟轉型、推動非核綠能、綠色軌道及多元優質城鄉。計畫所秉持的總目標就是達成台灣永續發展，因此政府自然會充份考量環境保護，特別條例草案的第5條明確規定，所有的計畫都需按照規定報院核定，依法應作環評者，都需按程序通過環評才能推動。

徐國勇不客氣說，按國民黨邏輯，軌道建設是錢坑，那朱市長強力爭取軌道在新北是不是錢坑？放在基隆新竹就是錢坑丶為什麼放在新北就不是錢坑?朱市長爭的是捷運不是輕軌，那豈不是錢坑中的錢坑? 此邏輯矛盾、因果錯亂，令人不解。

據統計，過去20年已核定及執行中的軌道建設計畫共約42項，總經費約2兆1,230億元；其中「已核定及執行中軌道建設計畫」總經費分別以台北市、新北市最高，合計佔總經費55%。若再將已核定計畫分列「鐵路」及「捷運」2大類，其中超過73%捷運建設集中在北市及新北市，顯示過去軌道建設投資重點偏重在雙北地區。

徐國勇說，這次軌道建設計畫即在弭平過去偏重北部區域，造成其他區域軌道建設發展較為遲緩之狀況，有必要協助中南部地區做更多建設，以促進地方整體發展及區域平衡。

徐指出，前瞻基礎建設軌道計畫已納入新北三鶯缐、淡海輕軌及安坑輕軌共821.38億元，其中特別預算占203.32億元，年度預算占618.06億元(年度中央補助109.37億元)。此外，在前瞻基礎建設水環境部分，也納入新北市有關加強水庫保育、水環境改善、河川區排改善、雙溪生態水庫、無自來水改善及節水等工程或計畫共154.6億元特別預算，顯示朱市長所謂「為什麼新北市沒有？」實為子虛烏有的指控。

徐國勇強調，新北市政府亟欲爭取汐止民生線、環狀線二期南環段及北環段、萬大中和樹林線二期計畫納入前瞻基礎建設案，若能與台北市政府形成共識，仍可依現行捷運審查作業要點循序審議，俟計畫奉行政院核定後，在年度預算執行。前瞻基礎建設中的1,372億元城鄉發展計畫尚未分配，新北市若有建設需求，可以提出具競爭力的計畫，與其他縣市一起爭取城鄉發展計畫。

(工商)