陸打壓台參加WHA 陳建仁批：很不智

副總統陳建仁10日在接受廣播訪問時，就大陸對台灣參加世界衛生大會（WHA）打壓，他表示大陸的打壓很不智，應該要跳脫僵化的政治思維。

對於未收到WHA邀請的結果，陳建仁指出，檢討這次準備期等太久，以為國際間都了解台灣的處境。如果有料到會是這樣的結果，在執行委員會的階段就應該請友邦更積極的發言。

(旺報)