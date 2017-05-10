陳傑400跨欄破大會 全大運20金到手

台灣體大陳傑以49秒54打破自己保持的男子400公尺跨欄全大運紀錄。（李弘斌攝）

10天前才在亞洲田徑大獎賽達到亞錦賽400公尺跨欄參賽標準，台灣體大好手陳傑10日繼續把好狀態帶到全國大專運動會，以49秒54改寫自己保持的大會紀錄，完成個人在全大運400欄的「7連霸」，下午將於1600公尺接力尋求他在全大運的生涯第21金。

陳傑在400公尺跨欄奪金後，與媽媽擁抱慶祝。（李弘斌攝）

「比過那麼多比賽，緊張、害怕都是不斷在發生，我也反省過自己，雖然可能比過奧運，但是站在這種場地上，我心跳還是會加速，還是會緊張，」談到在全大運的第20金，陳傑說，他還是會不斷跟自己對話。

「其實有一點壓力是好的，能夠刺激你不能輸給國內的選手；另一個聲音是說，都站在過奧運的場地上了，那這個全大運有什麼好怕的呢？我會這樣不斷跟自己對話。」陳傑說。

至於改寫自己保持的49秒61大會紀錄，陳傑笑著說，其實教練孫念祖昨天就傳訊息給他，要他好好加油，應該可以跑在49秒5左右，結果真的被教練料中，「下次大樂透也要問他。」

10天前和陳傑一同達到亞錦賽標準的台體學弟余嘉軒，10日也一路緊追，最後50秒26摘銀。

陳傑（中）在全大運400公尺跨欄完成7連金紀錄，台灣體大學弟余嘉軒（左）獲得銀牌。（李弘斌攝）

陳傑說，400欄的重點是後面200公尺如何去維持、轉換速度，盡量不要下降得那麼快。「可能嘉軒在後200的地方還要修正，我也有我的地方要修正，因為我們兩個都想要往更高的水平去發展，他可能就是要跑到50秒內，我就是要跑到49秒內，要修正的地方不太一樣。」

對於8月的台北世大運，陳傑表示當然希望把獎牌留在台灣，若能跑出49秒內的成績，奪牌的機會就很大。「目前還沒有針對比賽做很完全的調整，在這個時間能有這個成績，還不錯，」接著6月會去日本參加大學生比賽，7月則是印度亞錦賽，藉實戰準備世大運。

(中時電子報)