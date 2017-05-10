女扒手帶幼女掩護 落網被搜出近50萬現金
苗栗警分局南苗派出所10日上午在人潮擁擠的南苗市場，當場查獲許姓女扒手，從她身上搜出10多個大大小小的皮包，裝入紅包袋的疑似贓款近50萬元。警方初步調查，許女帶著3歲幼女當掩護，扒竊財物手法高明，懷疑還有其他同業流竄竹、苗地區市場犯案。
苗栗警方先前即掌握，有民眾的皮包在南苗市場購物時不翼而飛，南苗派出所早已布線緊盯。上午8時20分許，警方循線在城隍廟前的麵攤，將41歲的許姓女子逮捕到案，隨行3歲的女兒正是她用來掩人耳目的工具。
警方起出10幾個皮包，裡面有許多裝有現金的紅包，初步清查近50萬元。據了解，扒手每於扒竊得手後，會將贓款裝進紅包袋，一則規避追查，二來「趨吉避凶」，被害人的證件則被她剪掉滅證。
警方找許女實際測試，發現其手法確實相當高明，被害人失竊財物幾乎毫無感覺。
(中時)
關鍵字：苗栗
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