女扒手帶幼女掩護 落網被搜出近50萬現金

苗栗警方查獲女扒手，查扣裝在紅包內疑似贓款近50萬元。（陳慶居翻攝）

警方查獲皮包10多個，贓款近50萬元。（陳慶居翻攝）

許姓女子涉嫌帶幼女掩護，對市場消費者下手扒竊財物，手法高明。（陳慶居翻攝）

苗栗警分局南苗派出所10日上午在人潮擁擠的南苗市場，當場查獲許姓女扒手，從她身上搜出10多個大大小小的皮包，裝入紅包袋的疑似贓款近50萬元。警方初步調查，許女帶著3歲幼女當掩護，扒竊財物手法高明，懷疑還有其他同業流竄竹、苗地區市場犯案。

苗栗警方先前即掌握，有民眾的皮包在南苗市場購物時不翼而飛，南苗派出所早已布線緊盯。上午8時20分許，警方循線在城隍廟前的麵攤，將41歲的許姓女子逮捕到案，隨行3歲的女兒正是她用來掩人耳目的工具。

警方起出10幾個皮包，裡面有許多裝有現金的紅包，初步清查近50萬元。據了解，扒手每於扒竊得手後，會將贓款裝進紅包袋，一則規避追查，二來「趨吉避凶」，被害人的證件則被她剪掉滅證。

警方找許女實際測試，發現其手法確實相當高明，被害人失竊財物幾乎毫無感覺。

(中時)