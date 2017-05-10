徐婷惠抱病撫育2子長大，榮膺自強母親表揚

兒子擁抱母親徐婷惠感謝她長年辛勞。（廖素慧翻攝）

自強母親徐婷惠（中）接受表揚。（廖素慧翻攝）

徐婷惠因身心障礙丈夫長期失業，她做裁縫扛起家計，撫育2名兒子長大，自己勞累出一身病痛，長子體恤其辛勞，當志願替代役減輕家用，徐婷惠榮膺自強母親，嘉義家扶中心扶幼委員會主委黃國芳特地宴請她享受西餐美味。

徐婷惠因丈夫曾發生車禍致左手臂殘障萎縮，領有身心障礙者手冊，有在紙工廠工作賺取微薄薪水，卻被裁員，因身體殘疾致就業不順，一度想輕生，她照顧丈夫，並做家庭代工扛起家計。

徐婷惠在狹窄悶熱的家裡縫製椅墊、桌布，夏天揮汗如雨，仍趕工以多賺些錢，長期勞累導致患有高血壓、高血脂、高血糖等慢性疾病，憋尿導致腎結石，因憂慮家庭經濟，寢食難安，身心飽受煎熬，但為母則強，她堅忍撫育2名兒子。

兒子都乖巧孝順，能體恤家中的經濟狀況與母親的辛勞，大兒子選擇就讀夜間部高職，半工半讀下完成學業，畢業後，投入志願役工作，且為了減輕家中負擔，自願調至偏遠的東引島以賺取離島津貼，目前念高一的次子，利用假日打工補貼家用。

徐婷惠堅毅不屈的精神，支撐一家人走過幽谷，獲嘉義家扶中心推薦為106年家扶基金會全國自強母親。嘉義家扶扶幼委員會主委黃國芳昨晚在鈺通大飯店義法創意廚房，宴請她及家人享受美食，慰勞她的辛勞。

(中時)