南市民代郭秀珠爆料 大賣場疑販售塑膠紫菜

台南市議員郭秀珠今天在市政總質詢時爆料，指有民眾在某大賣場購買疑似塑膠的紫菜，還當場放在水中測試，除要求衛生局長陳怡立即稽查，也要求賣場在檢驗結果未出爐之前先行下架，以免危害消費者的健康。

陳怡答詢說，各廠商生產的紫菜品質不一，是否有塑膠成分，尚待進一步檢驗。鑑於該包紫菜上面有公司、工廠、製造地點等標示，將馬上派員前往稽查，儘快給出答案。

郭秀珠指出，有民眾向她陳情說購買到可疑的「塑膠紫菜」，泡進水裡與一般紫菜不同，曾保留發票向賣場反映，並建議賣場不要再賣，但因賣場置之不理，只好請她出面主持公道。

(中時)