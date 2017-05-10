澎湖科技大學雙喜臨門 食品加工實習工廠揭牌、重型帆船「海洋一號」下水
澎湖科技大學雙喜臨門，教育部大力支持，10日食品加工實習工廠揭牌成立、重型帆船「海洋一號」下水啟航，全校師生雀躍不已，許願未來帆船一艘艘起造，建構澎科大海洋新艦隊。
澎科大積極蓬勃發展，食品科學系致力培育專業實務人才，著重於農產品、畜產品、水產品、林產品等食品加工技能，明定建立食品加工實習工廠是發展的中長程目標。
爭取教育部1500萬元經費補助，及學校自籌1600萬元，昨日實習工廠終於誕生正式揭牌啟用，未來將肩負開發學校及地方特色產品的重責大任；這是澎科大第1喜。
無獨有偶，海洋遊憩系全新打造的重型帆船「海洋一號」也選定昨日盛大舉行下水典禮，這是澎科大第2喜。
海洋遊憩系主任胡俊傑表示，教育部力挺澎科大藍色公路之重型帆船與遊艇產業技優人才培育計畫，補助經費1650萬元，計畫為了強化人才培育，特地遠從法國訂購了市值700多萬元的豪華重型帆船。
新帆船命名「海洋一號」，全長11.5公尺、船寬3.99公尺、總噸位13.88噸，結構以玻璃纖維強化塑膠材質打造，乘載量8人。
昨日澎科大大喜的日子，全校師生好興奮熱鬧滾滾，教育部次長林騰蛟、技職司長楊玉惠等專程搭機跨海來祝賀，當場也誇下海口將全力力挺澎科大，期許健全帆船教育訓練，一艘艘帆船綿延不絕，建構澎科大新艦隊。
(中時)
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